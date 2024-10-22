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«Золотая осень»: синоптики рассказали о комфортной погоде в Калининградской области

В ближайшие дни «антициклон принесёт ясное небо без осадков».

Сейчас в Олбани: +11° 0 м/с 87% 759 мм рт. ст. +12°
Источник: Freepik

Синоптики прогнозируют комфортную погоду на текущей неделе в Калининградской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр по региону.

«Золотая осень с достаточно комфортными температурными отметками продолжит шествовать по Калининградской области. И если в первые дни начавшейся недели, находящиеся под влиянием циклона, вероятны дожди, то в последующие антициклон принесёт ясное небо без осадков», — говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что вплоть до четверга температура воздуха ночью по области будет в границах +6−11°С, дневной максимум составит +12−16°С. В последующие дни недели ожидается +3−8°С ночью и +10−12°С днём.