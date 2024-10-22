«Золотая осень»: синоптики рассказали о комфортной погоде в Калининградской области

«Золотая осень с достаточно комфортными температурными отметками продолжит шествовать по Калининградской области. И если в первые дни начавшейся недели, находящиеся под влиянием циклона, вероятны дожди, то в последующие антициклон принесёт ясное небо без осадков», — говорится в сообщении.