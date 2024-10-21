Ростовская область вошла в топ малопьющих регионов России

Ростовская область попала в топ-20 регионов России с самым низким показателем употребления алкоголя. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.
Рейтинг составляли специалисты Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения минздрава России. Ростовская область расположилась на 12 месте, а показатели составили 2,61 литра этанола на душу населения.
Сегодня в регионе работает программа помощи больным алкоголизмом с применением современного лекарственного препарата. Благодаря этому в ремиссии свыше двух лет находится почти 10% пациентов.