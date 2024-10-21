Убийство троих полицейских в Ингушетии вызвал конфликт тейпов

Некоторое время после примирения тейпов столкновений между сторонами не было. А затем ситуация взорвалась, когда вечером 11 октября неизвестные обстреляли автомобиль с тремя Аушевыми: Амиром, Бесланом и Илезом. ~Все трое участвовали в избиении пожилого мужчины из Баркинхоевых и ждали мести~, поэтому старались передвигаться группой. Один из них работал патрульным и на тот момент был «прикомандированным охранником» замглавы Центра «Э» в Ингушетии Адама Хамхоева. Двое других, судя по всему, тоже работали в Центре «Э». ТАСС писал, что в машине были «сотрудники ЦПЭ», однако по информации РИА Новости, там находились один сотрудник полиции и двое гражданских.