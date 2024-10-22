Совы прилетают в Петербург на зимовку. Очевидцы засняли длиннохвостую неясыть

По словам Павла Глазкова, по характеру эта птица агрессивная: как по отношению к сородичам, так и к человеку. Так, если проходить рядом с совенком длиннохвостой неясыти, то можно будет получить травму от пернатого родителя.



«Причём сова подлетает сзади абсолютно бесшумно. Вы не услышите. Это не ворона, которая орёт. Она бесшумно нападает и очень болезненно бьёт когтями, может голову повредить очень серьёзно», — подчеркивает биолог.



С приближением холодов этот вид сов прилетает в Петербург на зимовку.



«Именно эти совы чаще всего на зимовку прилетают в Петербург. Прямо с наступлением холодов они перемещаются в наш город, и я вам больше хочу сказать — на днях длиннохвостую неясыть увидели и на Елагином острове. Похолодание идёт, совы подтягиваются к городу. В прошлом году на Елагином острове четыре уральские неясыти зимовали. А потом они гнездятся и улетают в область, в пригород», — рассказывает Павел Глазков.



Как отмечает биолог, в Петербурге совы охотятся на мышевидных грызунов, которых предостаточно и на Елагином острове, и вдоль реки Лубья, где обитают крысы и мышевидные грызуны.



Несмотря на это, угрозу для длиннохвостых неясытей в городе представляют серые вороны. По словам автора telegram-канала «Каждой твари по паре», когда вороны видят сов, то они атакуют пернатых зимовщиков огромными стаями. «Совы днём отдыхают, они неактивны, и если вороны находят их, то они поднимают хор, и все слетаются [к длиннохвостым неясытям], бывает до полусотни», — уточняет Глазков.