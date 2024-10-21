Водителей Ростовской области предупредили о непогоде на дорогах

В Ростовской области водителей предупредили о непогоде на дорогах. Об этом сообщили в «Автодоре». Согласно данным синоптиков, непогода сохранится в регионе до конца суток.
Автомобилистов предупредили об осадках. Поэтому водителям стоит соблюдать безопасную скорость, не использовать резкие маневры во время движения и соблюдать дистанцию. Правила безопасности не стоит забывать и пешеходам. По возможности не стоит выезжать в дальние поездки.
Отметим, что ночью столбики термометров покажут до −1 градуса в северных районах Ростовской области.