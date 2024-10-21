Shot: на месте крушения Ил-76 в Судане нашли документы 33-летнего Селиванца

На месте падения Ил-76 нашли документы двух россиян. Один из них — известный летчик и бизнесмен Виктор Гранов. Из открытых источников известно, что в конце 80-х — начале 90-х он занимался полетными испытаниями Ил-76 в Ташкенте. К началу двухтысячных переехал жить в ЮАР, организовывал коммерческие авиаперевозки в Африке. Судя по старым авиационным форумам, репутация его была спорной. Например, рассказывали, что как-то мужчина нашел в Запорожье списанный самолет, «со свалки и с памятников набрал двигателей, с помощью водки и пельменей (самое ценное, что он им мог оторвать от сердца) для работяг восстановил борт» и сам перегнал его для работы в Африку. В другой раз Гранов в одиночку пилотировал Ил-76, хотя экипаж состоит из пяти человек, и подобное считается мало возможным.