Что можно и нельзя делать на Якова Дровопильца 22 октября в день Первой каши

Не рекомендуется ссориться, кричать, ругаться. Это может спровоцировать боль в горле. Запрещено вспоминать старые проблемы. Предки верили, что все может вернуться обратно. Не следует идти в гости без подарка, так как могут возникнуть финансовые трудности. День не подходит для первого свидания, а также для предложения.