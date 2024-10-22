Что можно и нельзя делать на Якова Дровопильца 22 октября в день Первой каши

Православная церковь 22 октября вспоминает святого Иакова Алфеева. В народе отмечают Яков день, или день Якова Дровопильца. Все дело в том, что в указанный день заготавливали на зиму дрова. Однако существует еще одно название — день Первой каши. Хозяйки 22 октября всегда варили кашу из круп нового урожая.
Не рекомендуется ссориться, кричать, ругаться. Это может спровоцировать боль в горле. Запрещено вспоминать старые проблемы. Предки верили, что все может вернуться обратно. Не следует идти в гости без подарка, так как могут возникнуть финансовые трудности. День не подходит для первого свидания, а также для предложения.
По традиции, 22 октября было принято заготавливать дрова. Так, их рубили на участках, где рос смешанный лес. Также в указанный день мололи пшеницу на крупу, из которой затем варили кашу и добавляли в нее масло.
Согласно приметам, дождь указывал на снег, который выпадет вечером. О суровой зиме предупреждает большое количество шелуха на луке. Гололедица говорит про то, что скоро пойдет дождь. В том случае, если Луна в кругах, то ждали засушливого лета.
Тем временем белорусский синоптик Рябов сказал про тепло до +16 на неделе с 21 по 27 октября.
Кстати, белорусская певица Анастасия Тиханович рассказала об особой связи со своим отцом Александром Тихановичем: «Я — его Настенка!».
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