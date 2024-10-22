Министр информации Марков сказал, что анонимно зарегистрирован во всех соцсетях

Министр информации Беларуси Марат Марков в программе «100 вопросов взрослому» на телеканале «Беларусь 1» заявил, что анонимно зарегистрирован во всех социальных сетях.
— Я не ушел из онлайн. Я там есть, но не под своим именем. Я не буду этого скрывать, — заметил министр информации.
Марков обратил внимание на то, что в свое время ушел из Facebook* по причине того, что, когда есть желание уйти от большого количества негативной информации, которая валится каждый день, «то в общем-то ты сам выбираешь источники ее получения».
— Поэтому я сейчас зарегистрирован практически во всех социальных сетях, но просто для того, чтобы не быть там активным, а смотреть информацию. Поэтому, скажем так, анонимно, — пояснил Марат Марков.
Ранее белорусская певица Анастасия Тиханович рассказала об особой связи со своим отцом Александром Тихановичем: «Я — его Настенка!».
Ранее мы писали, что белоруска Арина Соболенко снова стала первой ракеткой мира.
Facebook* — принадлежит Meta*, признанной в России экстремистской, деятельность организации запрещена территории Российской Федерации.