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Министр информации Марков сказал, что анонимно зарегистрирован во всех соцсетях

Министр информации Беларуси заявил, что есть во всех соцсетях анонимно.

Источник: Комсомольская правда

Министр информации Беларуси Марат Марков в программе «100 вопросов взрослому» на телеканале «Беларусь 1» заявил, что анонимно зарегистрирован во всех социальных сетях.

— Я не ушел из онлайн. Я там есть, но не под своим именем. Я не буду этого скрывать, — заметил министр информации.

Марков обратил внимание на то, что в свое время ушел из Facebook* по причине того, что, когда есть желание уйти от большого количества негативной информации, которая валится каждый день, «то в общем-то ты сам выбираешь источники ее получения».

— Поэтому я сейчас зарегистрирован практически во всех социальных сетях, но просто для того, чтобы не быть там активным, а смотреть информацию. Поэтому, скажем так, анонимно, — пояснил Марат Марков.

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Facebook* — принадлежит Meta*, признанной в России экстремистской, деятельность организации запрещена территории Российской Федерации.