«Беларусь на конкурс едет впервые!» Мисс Беларусь Элеонора Качаловская едет в Мексику на конкурс «Мисс Вселенная»

Обладательница титула «Мисс Беларусь-2023» Элеонора Качаловская впервые в истории суверенной Беларуси представит республику на конкурсе «Мисс Вселенная». Про то, что в ее жизни очень скоро случится какой-то новый и важный этап Элеонора Качаловская на протяжении некоторого времени намекала своим фолловерам у себя в соцсетях. Как истинная женщина первая красавица Беларуси держала определенную интригу: какое именно яркое событие должно вот-вот случиться — об этом поклонники могли только догадываться.
И вот некоторое время назад в официальном аккаунте Элеоноры Качаловской появилась подборка стильных выдержанных фото.
«Быть разной, но оставаться собой», — таким, почти жизненным девизом, была первая фраза под фото.
«Пришло время раскрыть карты: I am a Miss Universe Belarus titleholder. Впервые за всю историю Беларусь станет участником международного конкурса красоты “Мисс Вселенная 2024”. Мы вместе пишем историю, и мы вместе строим будущее! До встречи в Мексике», — добавила Элеонора.
Фолловеры — тут как тут: в комментариях масса слов поддержки, пожеланий достойного и максимально успешного участия в конкурсе красоты планетарного масштаба. Кое-кто из поклонников и вовсе уже не скрывает уверенности: именно Элеонора станет обладательницей почетного титула…
В аккаунте белорусских организаторов участия Элеоноры Качаловской в конкурсе «Мисс Вселенная» тоже некоторое время держали интригу, а потом… А потом там появилось вот такое классное фото, под ним — текст.
«Новый шаг. Новая цель. Новые свершения. Элеонора Качаловская не желает останавливаться на достигнутом. “Мисс Беларусь-2023”, вице-мисс конкурса “Мисс Европа Континенталь”…Что же будет дальше? Совсем скоро Элеонора выйдет на главную сцену конкурса в Мексике. Жаркий и солнечный климат страны будет придавать участнице сил и заряжать энергией на победу. Впереди непростой, но увлекательный путь!».
Сама же Элеонора у себя в соцсети показала небольшой фрагмент фотосессии, где она в короне позирует с белорусским флагом.
«Я придумаю Happy end. Никогда не знаешь, как и куда сценарий судьбы тебя занесет, но будь готов рискнуть и сделать шаг. Coming soon, Miss Universe 2024», — написала претендентка на титул «Мисс Вселенная».
Белорусские организаторы чуть позже поделились подробностями: сообщили, когда белорусы смогут поболеть за Элеонору и, скрестив пальцы, желать ей триумфального успеха.
«В этом году Республика Беларусь впервые примет участие в конкурсе “Miss Universe”, а это значит, что задача будет непростой! Однако мы уверены, что наша страна, в лице Элеоноры Качаловской, ярко и с достоинством представит себя. Место грандиозного события — Мексика. Страна жаркого солнца, пламенных танцев и необычайно богатого культурного наследия. Страна вечного праздника. 16 ноября 2024 года на сцене Arena CDMX вы сможете увидеть лучших из лучших участниц, которые будут представлять красоту своей страны и уверенно идти к титулу “Miss Universe — 2024”, — проинформировали там.
Но, как оказалось, до финальной стадии еще предстоит дойти: «до этого дня девушкам предстоит пройти несколько испытаний предварительного конкурса».
Испытаний будет сразу три: во-первых, личностное интервью (презентация себя); во-вторых, «предварительный презентационный показ (вечернее платье и конкурсный купальник)». И, наконец, в-третьих, «шоу национальных костюмов (демонстрация культурной составляющей страны)».
И только после прохождения всех этих предварительных этапов самые достойные попадают в финал.
«После этих этапов членами Комиссии по предварительному отбору и организацией “Мисс Вселенная” будут отобраны конкурсантки (делегаты), которые пройдут в финал. Предстоит долгая и интересная история, за которой мы будем наблюдать! Желаем удачи Республике Беларусь и Элеоноре».
Фолловеры-поклонники Элеоноры Качаловской в комментариях просто, в хорошем смысле этого слова, неистовствуют. Белоруске от все души желают успеха, выдержки, самообладания, а еще подписчики не сомневаются: «Мисс Вселенная» станет для Элеоноры Качаловской ярким и значимым этапом профессиональной карьеры.
Ждать, собственно говоря, осталось недолго: финал «Мисс Вселенная-2024», как говорилось, уже очень скоро — в середине ноября.
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