«Беларусь на конкурс едет впервые!» Мисс Беларусь Элеонора Качаловская едет в Мексику на конкурс «Мисс Вселенная»

«В этом году Республика Беларусь впервые примет участие в конкурсе “Miss Universe”, а это значит, что задача будет непростой! Однако мы уверены, что наша страна, в лице Элеоноры Качаловской, ярко и с достоинством представит себя. Место грандиозного события — Мексика. Страна жаркого солнца, пламенных танцев и необычайно богатого культурного наследия. Страна вечного праздника. 16 ноября 2024 года на сцене Arena CDMX вы сможете увидеть лучших из лучших участниц, которые будут представлять красоту своей страны и уверенно идти к титулу “Miss Universe — 2024”, — проинформировали там.