Оружие партизан, скрипка генерала и личные вещи маршалов. Какая судьба знаменитых экспонатов белорусского Музея истории Великой Отечественной войны, который отмечает 80-летие

Под экспозицию выделили 25 залов. И в этом же здании было общежитие и квартиры для сотрудников, ведь с жильем в разрушенном городе были большие проблемы. Как и было заведено, посетители могли оставить свои отзывы в специальной книге, которая есть в каждом музее. А в Белорусском государственном музей истории Великой Отечественной войны есть еще книга для почетных посетителей. Это настоящие собрание впечатлений от исторических личностей. Там есть отзывы, написанные и Леонидом Брежневым, и Хо Ши Мином, и Фиделем Кастро…