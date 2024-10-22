Оружие партизан, скрипка генерала и личные вещи маршалов. Какая судьба знаменитых экспонатов белорусского Музея истории Великой Отечественной войны, который отмечает 80-летие

Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны 22 октября 2024 года отмечает 80-летие.
Его первая коллекция была собрана в 1942-м, когда территория Беларуси еще не была освобождена. Уже после изгнания врага, в 1944-м, экспозицию открыли в одном из уцелевших зданий Минска. А сегодня это самый посещаемый музей Беларуси, который находится в новом современном здании, созданном по проекту архитектора Виктора Крамаренко.
В самый посещаемый музей Беларуси приходят не только жители со всей республики, но и гости из самых дальних уголков планеты. Сотни и сотни тысяч посетителей каждый год. Трудно найти минчанина, который не побывал бы здесь, а если гость города спросит, что ему обязательно следует увидеть в белорусской столице, то этот музей будет числе первых рекомендаций.
В здании на проспекте Победителей, 8, которое находится у обелиска «Минск — город-герой», музей принимает посетителей уже больше десяти лет. Открытие экспозиции состоялось 2 июля 2014 года в канун празднования 70-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков при участии президента Беларуси Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина.
Музей состоит из 11 экспозиционных залов площадью 4200 квадратных метров. В них представлено свыше 8 тысяч экспозиционных материалов, а фонды насчитывают свыше 163 тысяч единиц хранения. Но давайте вспомним, как формировалась экспозиция музея в его первые годы.
Начало комплектованию музейных фондов положили материалы Комиссии по сбору документов и материалов Великой Отечественной войны, созданной при ЦК КП (б)Б в Москве 2 июня 1942 года, читаем на warmuseum.by. Так коллекция стала наполняться различными документами, фотографиями, предметами по темам оккупационного режима, партизанского движения, участия белорусов в боях на фронтах и работе в тылу.
В том же 1942-м на основе этих материалов в Москве была открыта выставка «Белоруссия живет, Белоруссия борется, Белоруссия была и будет советской». Следующий этап начался 30 сентября 1943 года, когда ЦК КП (б)Б постановил «создать музей по истории борьбы белорусского народа с немецко-фашистскими оккупантами в Великую Отечественную войну».
Это было время, когда началось освобождение Беларуси. Знаменитая операция «Багратион», которая привела к полному освобождению, будет проведена летом 1944-го, а первые белорусские деревни и города очистили от противника в сентябре 1943-го в ходе Черниговско-Припятской наступательной операции, которая стала первым этапом битвы за Днепр. Здесь мы рассказывали, как в 1943-м Комарин отбивали у гитлеровцев первым из белорусских населенных пунктов: «Земля содрогается от боли, наступил конец света».
В постановлении ЦК определили состав будущих фондов, который в итоге сформирует структуру нынешнего музейного собрания. Тогда, например, было отдано распоряжение собирать партизанское вооружение, в том числе пистолеты, пулеметы, автоматов и прочие образцы.
Сейчас в экспозиции музея можно увидеть, какое оружие в лесах изготавливали партизанские умельцы. Собирались документы и фотоматериалы, свидетельствующие о борьбе в тылу врага, данные о героях войны и многое другое, что было свидетельством событий происходивших на территории Беларуси.
В партизанские отряды ушла радиограмма, которая гласила, что для музея необходимо сохранить и представить документы, характеризующие жизнь и деятельность партизан. А еще требовалось сохранить трофеи, например, «документы убитых высших чиновников, срезанные немецкие погоны, захваченные у немцев знамена».
Сомнений в том, что вскоре Беларусь будет освобождена не было, а такие распоряжения еще раз подчеркивали, что Победа близка. 3 июля 1944 года был освобожден Минск, а спустя шесть дней командиров партизанских отрядов обязали сдать в музей до 10 августа образцы вооружения (трофейного, самодельного и советского), знамена, газеты, листовки и т.д. Но еще до этого, 16 июля, в Минске состоялся партизанский парад: зрители увидели уникальное оружие и грузовик с двигателем на дровах (подробнее).
Для музея было выделено одно из немногих уцелевших в центре Минска зданий — Дом Профсоюзов на площади Свободы (ныне — пл. Свободы, 23). В августе научные сотрудники выехали в Москву и привезли в Минск выставку 1942-го «Белоруссия живет…», и юбилейную выставку белорусских художников, посвящённую 25-летию БССР. К ним добавили снимки фотохроники и плакаты на военную тематику.
Так постепенно создавалась богатейшая экспозиция музея, которая пополняется постоянно. Например, в июне 2024-го руководство музея встретилось в Москве с внуками Героев СССР. Родственники маршалов Василия Соколовского, Константина Рокоссовского, Олега Лосика передали на постоянное хранение в Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны личные вещи своих знаменитых предков. Кстати, прочитайте о том, как Василий Соколовский, родившейся в белорусской деревне Козлики, принимал капитуляцию Германии 9 мая 1945-го.
А вот здесь факты о том, что Константин Рокоссовский родился в Беларуси. И вот наконец настало 22 октября 1944 года — Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны открылся двумя выставками: «Вооружение белорусских партизан» и «Большевистская печать Белоруссии в дни Великой Отечественной войны».
Под экспозицию выделили 25 залов. И в этом же здании было общежитие и квартиры для сотрудников, ведь с жильем в разрушенном городе были большие проблемы. Как и было заведено, посетители могли оставить свои отзывы в специальной книге, которая есть в каждом музее. А в Белорусском государственном музей истории Великой Отечественной войны есть еще книга для почетных посетителей. Это настоящие собрание впечатлений от исторических личностей. Там есть отзывы, написанные и Леонидом Брежневым, и Хо Ши Мином, и Фиделем Кастро…
Интересно, что Кастро был в Минске всего один день — 5 июля 1972-го, но впечатлений о своем визите оставил на годы вперед. Фидель приехал к своему другу «партизану Машерову». Визит лидера Кубы был построен на посещении памятников, связанных с революцией и Второй мировой войной. В музее Фидель Кастро получил уникальный подарок. Герой Советского Союза партизан Владимир Лобанок подарил команданте свой именной пистолет ТТ.
Интересно, что для пополнения коллекции сотрудников музея командировали на фронт. Так в 1945-м фонды пополнились трофейным оружием, немецким обмундированием, наградами, фотодокументами. Ну и разумеется, сотрудники собирали экспонаты по всей Беларуси.
«Так, летом 1949 г. состоялась командировка в Брестскую крепость. Именно тогда, были найдены надписи на стенах крепости, одна из них “1941 г. 26 июня. Нас было трое, нам было трудно. Но мы не пали духом и умираем как герои” была передана на постоянное хранение в наш музей», — рассказывают историю пополнения фондов в музее.
Герои войны и сами приносили в музей уникальные экспонаты. В 1946 году Герой СССР Борис Булат отдал музею свой протез руки. История его изготовления, как и судьба самого Бориса Адамовича поразительны.
В июне 1941-го он получил тяжелое ранение руки. Из-за угрозы гангрены Булату ампутировали правую кисть. Вскоре госпиталь был захвачен немцами и старший лейтенант попал в плен. Но ему с товарищем удалось бежать. Они выжили и создали партизанский отряд, который в декабре 1942-го вырос в бригаду. Так и воевал одной рукой.
А в 1943-м судьба свела его с хирургом Юрием Тайцем, который бежал из Минского гетто. Талантливый врач предложил сделать командиру протез. И сделал его из кусков кожи, металлической пластины, шарниров. Булат пользовался им до июля 1944-го. А после войны передал музею, как свидетельство мужества солдата, гения врача, и чуда партизанской инженерной мысли. После войны Тайц возглавлял хирургическое отделение 5-й клиники, а Булат 20 лет руководил фабрикой «Коммунарка».
Музей пополнялся экспонатами, открывались все новые экспозиции. Старое здание на площади Свободы, к тому же бывшее в аварийном состоянии, не могло уже вместить все собрания. Правительство БССР распорядилось построить новое музейное здание на Центральной (ныне — Октябрьской) площади. К 20 февраля 1966 года была открыта экспозиция первого этажа, а в ноябре 1967-го — весь музей.
В 1977-м рядом с музеем начала работу уникальная экспозиция военной техники и вооружения под открытым небом — мечта мальчишек, которые излазили там все орудия и танки. И, как мы уже писали выше, в июле 2014 года музей переехал в новое здание на проспекте Победителей, 8. Масштаб музея позволяет показать и танки, и самолеты, и самое разнообразное вооружение.
Это музей, в который люди интересующиеся историей, приходят неоднократно. Во-первых, потому что сразу охватить всю экспозицию невозможно. А каждое посещение открывает все новые и новые истории. Тем более, что в музее героям Великой Отечественной войны посвящены отдельные стенды, у которых обязательно следует задержаться, задуматься…
Вот недавно мы рассказывали о судьбе генерала-белоруса Степана Любарского, который с июня 1941-го на фронте Великой Отечественной войны не расставался со скрипкой модели Страдивари. Его скрипку можно увидеть в музее.
Во-вторых, в музее проходят выставки, посвященные различным событиям Великой Отечественной. Там посетители могут увидеть новые для себя экспонаты, а главное — узнать о поразительных судьбах людей.
Так, на выставке, посвященной Сталинградской битве, можно было узнать о подвигах командира эскадрильи из Беларуси Петра Забавских, который из летчиков-штрафников делал героев.
Ранее мы писали про 10 удивительных подвигов белорусов во время Великой Отечественной войны.
Еще прочитайте как освобождали Минск 80 лет назад 3 июля 1944-го: танковый прорыв, бои на проспекте, овладение мостами через Свислочь, взятый с ходу вокзал и удар по убегающим колоннам врага на Кальварии.