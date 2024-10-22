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Министр информации Марков сказал про 5,5 млн пользователей Tik-Tok в Беларуси и влияние соцсети на молодежь

Министр информации Марков сказал о 5,5 миллиона пользователей Tik-Tok в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Министр информации Марат Марков в эфире программы «100 вопросов взрослому» на телеканале «Беларусь 1» сказал про 5,5 млн пользователей Tik-Tok в Беларуси.

— В Беларуси более 5,5 миллиона пользователей Tik-Toк. Так или иначе понятно, что Tik-Tok сейчас играет большую роль в воспитании, к сожалению, — уточнил Марков.

По его словам, самое большое достоинство телевидения состоит в том, что там точно можно увидеть правду. Министр информации пояснил, что закон о СМИ предполагает только правду иначе будет нарушение закона.

— А в Tik-Tok то, что вам преподносится — какова вероятность того, что это истина. Очень небольшая, к сожалению. Так что, посмотрим, как вас воспитает Tik-Tok, — заметил министр информации Беларуси.

Ранее Мининформации Беларуси вернуло доступ к популярному онлайн-кинотеатру.

Тем временем министр информации Беларуси Марат Марков назвал драники с мясом своим любимым блюдом.