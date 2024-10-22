«Анора» мимо: триумфатор Канн заработал в России 55 млн рублей

Музыкальный байопик «Руки вверх!» об одноименной музыкальной группе возглавляет отечественный кинопрокат второй уикенд подряд. Картина режиссера Аскара Узабаева собрала за прошедшие выходные 184,3 млн рублей, увеличив общую кассу до 487 млн рублей. Также вторую неделю подряд серебро удерживает хоррор «Ужасающий 3», фильм заработал еще 80,3 млн рублей. Главная новинка прошедшей недели, «Анора» Шона Бейкера, стартовала в прокате с третьего места. У лауреата Каннского кинофестиваля этого года пока 55,3 млн рублей. «Известия» — об итогах отечественного проката минувших выходных.
Лучший результат прошедшего уикенда вновь показал фильм «Руки вверх!». Картина о возникновении популярной российской группы 1990-х и 2000-х заработала по итогам выходных 184,3 млн рублей и приблизила совокупные сборы к 500 млн рублей. «Руки вверх!» также показывают неплохую статистику посещаемости. В среднем на сеансы фильма с 17 по 20 октября сходил 21 человек.
— Байопик о становлении всенародно любимой группы показывает отличный результат. Фильм уже посмотрело более миллиона зрителей, падение в сборах ко второму уикенду в рамках ожиданий — 20%. Впереди громкие релизы, посмотрим, сможет ли фильм выдержать конкуренцию, — прокомментировала «Известиям» результаты бокс-офиса президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова.
При этом самая высокая посещаемость остается у двух фильмов. Это боди-хоррор «Субстанция» Корали Фаржа, на который ходят в среднем 38 человек на сеанс (картина уверенно держится в топ-5 уже месяц) и якутская спортивная драма «Триумф» — 72 человека на сеанс. В день премьеры, 17 октября, лента Михаила Лукачевского заработала 2,8 млн в прокате, что стало самым крупным стартом в истории якутского кино.
«Триумф», основанный на реальных событиях, рассказывает о выдающихся воспитанниках якутской школы борьбы и их тренере Дмитрии Коркине. В 1976 году на летних Олимпийских играх в Монреале якутский спортсмен Павел Пинигин завоевал золотую медаль, а Роман Дмитриев и Александр Иванов стали обладателями серебряных наград. Главную роль исполнил Иннокентий Луковцев, который в 2022 году на фестивале «Зимний» в Москве получил награду за лучшую мужскую роль в фильме «Айта». Всего за уикенд «Триумф» собрал 32,3 млн рублей. И хотя лента Лукачевского расположилась только на 10-й строке рейтинга ЕАИС, показатели у нее превосходные. Предыдущий кассовый рекордсмен якутского кинематографа, фильм «Карина», заработал в прокате 51,7 млн рублей. «Триумф» идет в прокате пока неделю, не исключено, что спортивная драма если не побьет рекорд «Карины», то как минимум близко подберется к ее сборам.
Только с третьей строки стартовал в российском прокате победитель Каннского кинофестиваля этого года, трагикомедия Шона Бейкера «Анора» с Майки Мэдисон, Марком Эйдельштейном, Юрой Борисовым и Дарьей Екамасовой. О самом фильме мы писали здесь еще во время Каннского кинофестиваля.
«Анора», по данным ЕАИС, в период с 17 по 20 октября заработала 55,3 млн рублей. Ольга Зинякова отмечает, что результат для фестивального кино рейтингом 18+ на самом деле не скромный, что и подтверждает третье место в рейтинге.
— Драмеди смогло привлечь не только ценителей фестивального кино. На сборы повлиял и зритель, который пошел посмотреть на Марка Эйдельштейна и Юру Борисова: они отметились в фильме прекрасными актерскими работами. Несмотря на свой фестивальный статус, фильм легко воспринимается широкой аудиторией. Сарафан позволит дособрать кассу в ближайшие уикенды, — сказала эксперт.
При этом у «Аноры» один из самых низких показателей посещаемости — 11 человек на сеанс, что вряд ли позволит «Красотке» для зумеров приблизиться к первому месту и подвинуть «Руки вверх!». Зато создателей «Аноры» уже ждут среди претендентов на «Оскар». Чуть выше в топе ЕАИС находится американский слешер «Ужасающий 3» из одноименной франшизы о жутком клоуне Арте. Фильм стартовал со второй строчки на прошлой неделе и закрепился на ней. Всего в России лента заработала уже 184 млн рублей. Мировые же сборы превысили $36 млн при производственном бюджете в $2 млн. Не исключено, что на волне коммерческого успеха не за горами и четвертая часть.
— Фильмы франшизы «Ужасающего», традиционно выходящие в прокат перед Хеллоуином, полюбились российскому зрителю главным антагонистом — клоуном-убийцей. Преимущество релиза в том, что он вышел почти за месяц до праздника и этот ход дал заработать в отсутствие конкурентов. Уже в этот уикенд разнообразие в нише станет шире, и холдоверу придется поделиться кассой, — считает Зинякова.
Самая же слабая посещаемость у новой комедии «Кореша» — шесть человек на сеанс. Это полнометражный фильм из популярной франшизы «Зема 3» и «Макс и Гусь» с Никитой Кологривым и Владимиром Карпуком в главных ролях. Новинка собрала за прошедший уикенд 15 млн рублей и заняла седьмую строку. Еще одна комедия, «Беляковы в отпуске», опустилась за неделю с шестой на восьмую строку. Касса фильма с Сергеем Светлаковым составляет 218 млн рублей. При этом нулевая активность у так называемого предсеансового обслуживания, на котором держался кинопрокат в традиционное летнее затишье. Сейчас в российских кинотеатрах вместе с короткометражными лентами можно увидеть сиквелы «Джокера» и «Битлджуса», но, как показывает статистика, российский зритель пока что больше заинтересован происхождением хитов «Крошка моя», «Алешка» и «18 мне уже».