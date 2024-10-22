«Анора» мимо: триумфатор Канн заработал в России 55 млн рублей

Самая же слабая посещаемость у новой комедии «Кореша» — шесть человек на сеанс. Это полнометражный фильм из популярной франшизы «Зема 3» и «Макс и Гусь» с Никитой Кологривым и Владимиром Карпуком в главных ролях. Новинка собрала за прошедший уикенд 15 млн рублей и заняла седьмую строку. Еще одна комедия, «Беляковы в отпуске», опустилась за неделю с шестой на восьмую строку. Касса фильма с Сергеем Светлаковым составляет 218 млн рублей. При этом нулевая активность у так называемого предсеансового обслуживания, на котором держался кинопрокат в традиционное летнее затишье. Сейчас в российских кинотеатрах вместе с короткометражными лентами можно увидеть сиквелы «Джокера» и «Битлджуса», но, как показывает статистика, российский зритель пока что больше заинтересован происхождением хитов «Крошка моя», «Алешка» и «18 мне уже».