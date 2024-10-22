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Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 22 октября 2024

До +10 градусов потеплеет в Иркутске 22 октября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 22 октября 2024 обещает быть теплой. Так, по прогнозам синоптиков Иркутского Гидрометцентра, днем в столице региона столбик термометра поднимется до +10 градусов. При этом ветер будет юго-восточный.

Погода в Иркутске 22 октября 2024

— Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5−10 м/с, днём +8…+10 градусов, — поделились в метеобюро.

Погода в Иркутске 22 октября 2024 порадует сибиряков своим теплом. В остальных частях региона воздух прогреется до +6…+11 градусов. В западных и северных районах возможен небольшой снег.

Ветер будет преобладать южный, но с переходом на северо-западный и порывы до 14 м/с. Ночью температуры могут опуститься до −10.