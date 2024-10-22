Продюсер Дзюник назвал ситуацию с молодежью на эстраде в РФ очень грустной

«Я с интересом слежу за проектом “Ну-ка, все вместе” на канале “Россия-1”. Туда приходят очень много интересных ребят. Они показывают номера, набирают баллы и на этом все. Мало кто из участников и победителей после завершения проекта получает возможность дальше продвигаться», — отметил он.