Продюсер Дзюник назвал ситуацию с молодежью на эстраде в РФ очень грустной

Очень грустной назвал ситуацию с молодыми певцами на российской эстраде продюсер Леонид Дзюник в беседе с aif.ru.
«Я с интересом слежу за проектом “Ну-ка, все вместе” на канале “Россия-1”. Туда приходят очень много интересных ребят. Они показывают номера, набирают баллы и на этом все. Мало кто из участников и победителей после завершения проекта получает возможность дальше продвигаться», — отметил он.
По словам продюсера, сейчас у молодых талантливых артистов нет возможности выйти на большую эстраду.
«Вот фактически, разве в России кто-то появился новый? Именно талантливый молодой артист, не внезапно запевший блогер, а артист? Не таких душевных исполнителей, как Майя Кристалинская, Елена Великанова», — поделился Дзюник.
Эксперт также обратил внимание на отсутствие среди современных песен таких, которые бы пели компаниями за столом.
Ранее Дзюник в беседе с aif.ru отметил, что Лайма Вайкуле напрасно рассчитывала на успешные гастроли на Тенерифе, и объяснил, почему «Би-2» и другие сбежавшие артисты ничего не добились ни в Европе, ни в других странах.