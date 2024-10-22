Вучич: сербы устали от Украины на фоне игнорирования Косова

«Люди в какой-то мере уже сыты, сыты от всего этого. И от разговоров о территориальной целостности Украины и отсутствия при этом уважения территориальной целостности Сербии. Когда доходит до обсуждения Косова и Метохии, люди больше не могут терпеть такую дозу лицемерия и неправды. Я этого не скрываю», — сказал Вучич.