Стало известно, какие дома попадают под отключение отопления в Свердловском округе Иркутска 22 октября 2024

Очередное отключение отопления в Свердловском округе Иркутска 22 октября 2024 затронет сразу несколько домов. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей города, тепла не будет с девяти утра до пяти вечера.
Отключение отопления в Свердловском округе Иркутска 22 октября 2024
— Будет ограничено теплоснабжение для проведения ремонтных работ на тепловой сети по улице Академическая 36, чтобы не допустить аварийной ситуации, — сказано в сообщении.
Так, отключение отопления в Свердловском округе Иркутска 22 октября 2024 затронет сразу пять домов. Без тепла на протяжении дня будут жильца Академической 36, 38, 48, 56/1, 56/2.