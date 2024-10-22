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Стало известно, какие дома попадают под отключение отопления в Свердловском округе Иркутска 22 октября 2024

Часть домов в Свердловском округе Иркутска останется без отопления 22 октября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Очередное отключение отопления в Свердловском округе Иркутска 22 октября 2024 затронет сразу несколько домов. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей города, тепла не будет с девяти утра до пяти вечера.

Отключение отопления в Свердловском округе Иркутска 22 октября 2024

— Будет ограничено теплоснабжение для проведения ремонтных работ на тепловой сети по улице Академическая 36, чтобы не допустить аварийной ситуации, — сказано в сообщении.

Так, отключение отопления в Свердловском округе Иркутска 22 октября 2024 затронет сразу пять домов. Без тепла на протяжении дня будут жильца Академической 36, 38, 48, 56/1, 56/2.