Филлипс поблагодарил Путина за убежище в России

Британский журналист Грэм Филлипс, который с 2014 года занимается освещением событий в Донбассе, выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за предоставление временного убежища в России.
«Спасибо огромное всем, кто поддержал меня, кто поддерживает меня в это сложное время. Спасибо огромное России, (президенту России) Владимиру Владимировичу (Путину) за то, что теперь дал мне документ, который означает, что я могу продолжать жить, жить в России, делать свои репортажи из Донбасса — то, что я люблю делать», — написал Филлипс в своем Telegram-канале.
Кроме того, журналист сообщил, что его семья в Великобритании стала объектом преследований и получала угрозы. Он также отметил, что британские власти пытались шантажировать его, требуя изменить работу, обещая снять с него санкции. Филлипс отметил, что предпочел бы умереть, чем поддаться на эти провокации.
Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что Филлипс получил временное убежище в России. Получение временного убежища в России он назвал «большим днем».