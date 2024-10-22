Филлипс поблагодарил Путина за убежище в России

«Спасибо огромное всем, кто поддержал меня, кто поддерживает меня в это сложное время. Спасибо огромное России, (президенту России) Владимиру Владимировичу (Путину) за то, что теперь дал мне документ, который означает, что я могу продолжать жить, жить в России, делать свои репортажи из Донбасса — то, что я люблю делать», — написал Филлипс в своем Telegram-канале.