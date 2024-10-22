Пушков: при Харрис политика США станет ещё хуже, чем при Байдене

«При Харрис все будет как при Байдене, только хуже. Байден её как-то стеснялся выступать за прямую цензуру и прямо нарушать конституцию США. Но идущие за ним лишены вообще каких бы то ни было сомнений и угрызений», — написал Пушков в Telegram.