Денис Мацуев открыл в Хабаровске масштабный музыкальный фестиваль

В Хабаровске стартовал масштабный музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет: Диалог поколений» (6+). Первая встреча музыкантов с хабаровским зрителем состоялась в концертном зале Хабаровской филармонии и стала настоящим музыкальным подарком для всех ценителей академической музыки. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив, со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края передаёт ИА AmurMedia.
— Фестиваль мощно гремит по нашей стране, больше 30 регионов мы уже объехали. Его цель точно отражена в названии — мы говорим о диалоге поколений, когда на сцену вместе с именитыми артистами выходят совсем юные «искорки», победители значимых конкурсов, таких как Grand Piano Competition, «Синяя птица», а также воспитанники фонда, оказывающего колоссальную поддержку молодым музыкантам, «Новые имена». Уверен, что хабаровская публика, по которой я крайне соскучился, с теплом примет молодых одаренных инструменталистов, — прокомментировал художественный руководитель и идейный вдохновитель фестиваля, народный артист России, лауреат Государственной премии РФ, пианист с мировым именем Денис Мацуев.
Гала-концерт (6+) открылся выступлением семнадцатилетней талантливой скрипачки Стефании Поспехиной, лауреата Юношеского конкурса им. П. И. Чайковского (2023, II премия и серебряная медаль), обладательницы Гран-При I Международного конкурса академического музыкального искусства «Симфония Ямала» (2024). В ее исполнении совместно с Дальневосточным академическим симфоническим оркестром под управлением Антона Шниткина прозвучал Концерт для скрипки П. И. Чайковского. Продолжил гала-концерт музыкант виртуозной техники — известный российский виолончелист Борислав Струлёв. В его исполнении прозвучала авторская транскрипция Виолончельной сонаты Рахманинова для виолончели с оркестром.
Во втором отделении под громкие аплодисменты зала в сопровождении дирижера Антона Шниткина на сцену вышла самая юная участница Гала-концерта, талантливая пианистка, лауреат престижных международных конкурсов — одиннадцатилетняя Варвара Заруднева. Самой яркой победой Варвары 2024 года стало звание лауреата Ⅳ международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition, организатором которого вот уже 8 лет является Денис Мацуев. Хабаровскую публику впечатлила сценическая уверенность юной пианистки, ее виртуозная игра и зрелая, серьезная интерпретация Первого фортепианного концерта Людвига ван Бетховена (6+).
Фееричное исполнение одним из лучших пианистов современности Денисом Мацуевым Второго фортепианного концерта выдающегося русского композитора XX века Сергея Прокофьева в сопровождении ДВАСО под управлением главного дирижера Антона Шниткина поставило яркую точку первого дня музыкального фестиваля.
Фестиваль продолжится 22 и 23 октября. Так, 22 октября на сцене Городского дворца культуры Денис Мацуев и его друзья, именитые джазмены Андрей Иванов, Александр Зингер, Борислав Струлёв исполнят традиционный джаз и джазовые импровизации на классические темы. А в завершающий день фестиваля, 23 октября, на сцену Хабаровской краевой филармонии выйдут обладатель Гран-При Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition (2024) Кирилл Роговой (16 лет) и лауреат этого же конкурса Варвара Заруднева (11 лет). Юные музыканты выступят с фортепианными сочинениями С. В. Рахманинова и Л. ван Бетховена в сопровождении Дальневосточного академического симфонического оркестра под управлением художественного руководителя, дирижера Антона Шниткина.
Напомним, фестиваль «Диалог поколений» представляет не только концертную, но и просветительскую программу: перед Гала-концертом состоялась открытая репетиция, которую посетили учащиеся и преподаватели музыкальных школ края. По словам Дениса Мацуева, такой формат позволяет познакомиться с коллективом музыкантов, обратить внимание на нюансы их взаимодействия.