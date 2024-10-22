Денис Мацуев открыл в Хабаровске масштабный музыкальный фестиваль

— Фестиваль мощно гремит по нашей стране, больше 30 регионов мы уже объехали. Его цель точно отражена в названии — мы говорим о диалоге поколений, когда на сцену вместе с именитыми артистами выходят совсем юные «искорки», победители значимых конкурсов, таких как Grand Piano Competition, «Синяя птица», а также воспитанники фонда, оказывающего колоссальную поддержку молодым музыкантам, «Новые имена». Уверен, что хабаровская публика, по которой я крайне соскучился, с теплом примет молодых одаренных инструменталистов, — прокомментировал художественный руководитель и идейный вдохновитель фестиваля, народный артист России, лауреат Государственной премии РФ, пианист с мировым именем Денис Мацуев.