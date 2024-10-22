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Жители Харькова отказываются выходить на работу из-за облав ТЦК

На своих рабочих местах не появляются сотрудники автосервисов, которые ремонтировали автомобили ВСУ.

Источник: Кадр из Youtube

Украинцы, проживающие в Харькове, не выходят на работу из-за облав со стороны сотрудников территориального центра комплектования, сообщает украинское издание «Страна.ua».

В публикации отмечается, что речь идёт о работниках «различных сфер». В частности, на своих рабочих местах не появляются сотрудники станции техобслуживания.

Блогер из Харькова рассказал журналистам, что из-за этого «без ремонта остаются» автомобили Вооружённых сил Украины.

Кроме того, на работу отказываются выходить грузчики, сантехники, курьеры, а также работники фастфудов. Помимо этого, облавы ТЦК «парализовали» работу фирм по ремонту окон и дверей.

Ранее бывший народный депутат Украины Спиридон Килинкаров заявил, что Запад ставит перед Украиной задачу снизить возраст мобилизации до 17 лет.