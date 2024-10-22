Сергей Кравчук: В новом сквере могут провести досуг все желающие

«Сегодня этот сквер является самым большим по площади в Хабаровске. Наша цель — сделать территорию комфортной и удобной для жителей Индустриального района. Уникальность этой территории в том, что здесь обустроены три зоны отдыха: игровая, спортивная и парковая. В новом сквере могут провести досуг все желающие — от малышей до людей старшего поколения. Благодарю губернатора Дмитрия Викторовича Демешина за поддержку наших инициатив по созданию таких зон в каждом районе города», — подчеркнул мэр краевой столицы Сергей Кравчук.
На территории установлены малые архитектурные формы, изготовленные на территории региона: качели, лавочки, детская площадка. Также оборудована зона для катания на самокатах, проложены прогулочные дорожки, установлен антивандальный теннисный стол и обустроена зона для игры в дартс, адаптированная для маломобильной группы населения. В парковой зоне сделано фонарное освещение, водоотведение и видеонаблюдение, которое будет подключено к единой системе «Безопасный город». Сквер украшают декоративные фигуры, в том числе популярные персонажи мультфильма «Спина к спине». Также на территории планируется установка табличек, запрещающих выгул собак.
Напомним, в преддверии Дня учителя в сквере была высажена «Аллея педагогов». 108 саженцев посадили ученики, учителя и директора школ микрорайона, местные жители, сотрудники комитета по управлению Индустриальным районом, управления образования, депутаты городской думы и краевого парламента.