Сергей Кравчук: В новом сквере могут провести досуг все желающие

«Сегодня этот сквер является самым большим по площади в Хабаровске. Наша цель — сделать территорию комфортной и удобной для жителей Индустриального района. Уникальность этой территории в том, что здесь обустроены три зоны отдыха: игровая, спортивная и парковая. В новом сквере могут провести досуг все желающие — от малышей до людей старшего поколения. Благодарю губернатора Дмитрия Викторовича Демешина за поддержку наших инициатив по созданию таких зон в каждом районе города», — подчеркнул мэр краевой столицы Сергей Кравчук.