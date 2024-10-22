«Безобразие»: губернатор отреагировал на жалобы красноярцев об отсутствии отопления и воды в Солнечном (видео)

Люди говорят, что проблема сохраняется в течение недели в домах на улицах Ольховая и Светлова.

Вчера на президиуме краевого правительства представители красноярской мэрии сообщили, что «приняли исчерпывающие меры по устранению аварийной ситуации в очень короткий срок». Но Михаил Котюков заявил, что недопустимо оставлять людей без воды и тепла в октябре в Сибири, а происходящее назвал безобразием.

«Не услышал от администрации города убедительных аргументов о причинах сложившейся ситуации. Поручил разобраться с ресурсоснабжающими организациями и в течение суток доложить мне о принимаемых мерах», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Прохождение отопительного сезона обсуждалось и с другими главами городов и районов края, а также профильных министров. Губернатору доложили о выполненных подготовительных работах и заверили, что готовность к отопительному сезону составляет 100%.

Что касается Назаровского района, где на прошлой неделе объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с риском возникновения дефицита угля, то сейчас ситуация стабилизировалась — администрация привлекла для организации теплоснабжения нового подрядчика и режим ЧС в районе отменили. Глава территории заверил губернатора, что отопительный сезон в Назаровском районе пройдет без срывов.