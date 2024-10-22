«Безобразие»: губернатор отреагировал на жалобы красноярцев об отсутствии отопления и воды в Солнечном (видео)

Люди говорят, что проблема сохраняется в течение недели в домах на улицах Ольховая и Светлова.
Вчера на президиуме краевого правительства представители красноярской мэрии сообщили, что «приняли исчерпывающие меры по устранению аварийной ситуации в очень короткий срок». Но Михаил Котюков заявил, что недопустимо оставлять людей без воды и тепла в октябре в Сибири, а происходящее назвал безобразием.
«Не услышал от администрации города убедительных аргументов о причинах сложившейся ситуации. Поручил разобраться с ресурсоснабжающими организациями и в течение суток доложить мне о принимаемых мерах», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Прохождение отопительного сезона обсуждалось и с другими главами городов и районов края, а также профильных министров. Губернатору доложили о выполненных подготовительных работах и заверили, что готовность к отопительному сезону составляет 100%.
Также Михаил Котюков заслушал глав главы Ачинского, Богучанского, Кежемского, Курагинского и Мотыгинского районов, где были проблемы при подготовке к зиме. По результатам обсуждения руководитель края поручил министру строительства и ЖКХ Михаилу Заскалько и министру промышленности и торговли Максиму Ермакову активизировать работу штаба по подготовке к отопительному сезону.
«Несмотря на улучшение ситуации в ряде районов, проблемы все же сохраняются. По каждой территории поручил контролировать работу ЖКХ и энергетики в ежедневном штабном режиме. Задача для всей системы — снижать аварийность, а если отключения возникают, устранять их максимально оперативно», — отметил губернатор.