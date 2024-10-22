Мигранты захватили историческое помещение в центре Владивостока: подробности вопиющего инцидента

«В СМИ и социальных сетях сообщается, что в микрорайоне Эгершельд в городе Владивостоке мигранты самовольно захватили помещение в здании, являющемся объектом культурного наследия “Пороховой погреб П4 “Шкотовский”, и разместили в нем кафе, где незаконно реализовывали алкогольную продукцию. Заведение функционировало без заключения с администрацией договора аренды и с нарушением санитарных норм”, — говорится в сообщении СК Росси.