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Мигранты захватили историческое помещение в центре Владивостока: подробности вопиющего инцидента

ВЛАДИВОСТОК, 22 октября, ФедералПресс. Мигранты самовольно захватили помещение, которое является объектом культурного наследия. После визита прокуратуры иностранцы сняли с дверей пломбы и продолжили работать.

«В СМИ и социальных сетях сообщается, что в микрорайоне Эгершельд в городе Владивостоке мигранты самовольно захватили помещение в здании, являющемся объектом культурного наследия “Пороховой погреб П4 “Шкотовский”, и разместили в нем кафе, где незаконно реализовывали алкогольную продукцию. Заведение функционировало без заключения с администрацией договора аренды и с нарушением санитарных норм”, — говорится в сообщении СК Росси.

Делом, которое отличается вопиющей наглостью, заинтересовался глава Следкома России Александр Бастрыкин. По факту захвата помещения возбуждено уголовное дело.

Ситуация так возмутила общественность и силовиков, потому что в воскресенье, 20 октября, прокуратура наведалась в незаконное кафе после полученных жалоб на незаконное размещение общепита в объекте культурного наследия.

«К удивлению надзорного ведомства объект культурного наследия оказался незаконно захвачен индивидуальным предпринимателем. Мужчина обустроился в помещении, площадью порядка 500 м², нанял персонал и разместил в историческом месте кафе», — сообщали тогда в пресс-службе прокуратуры.

В проверке участие приняли добровольцы отряда «Тигр-правопорядок». На месте обнаружили пятерых нелегальных мигрантов, которые обедали в кафе. Их доставили в отделение полиции. Кроме того, был выявлен факт продажи алкоголя без лицензии и нарушение санитарных норм. Кафе опечатали.

Но уже в понедельник пользователи соцсетей сообщили, что кафе снова работает: мигранты-владельцы сняли пломбы и продолжили кормить гостей.

«Владелец незаконного кафе на Верхнепортовой во Владивостоке проявил исключительную целеустремленность и посчитал, что визит прокуратуры, который состоялся в воскресенье, не помеха для того, чтобы сегодня вновь принять посетителей», — сообщили в прокуратуре.

Второй визит в кафе состоялся не только в компании «Тигр-правопорядок», но сотрудников Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по статье оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Ранее сообщалось о том, что в Приморье с 2025 года собираются ужесточить правила для мигрантов. Если постановление примут, то иностранцы не смогут работать по 40 специальностям.