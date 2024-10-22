Мигранты захватили историческое помещение в центре Владивостока: подробности вопиющего инцидента

«В СМИ и социальных сетях сообщается, что в микрорайоне Эгершельд в городе Владивостоке мигранты самовольно захватили помещение в здании, являющемся объектом культурного наследия “Пороховой погреб П4 “Шкотовский”, и разместили в нем кафе, где незаконно реализовывали алкогольную продукцию. Заведение функционировало без заключения с администрацией договора аренды и с нарушением санитарных норм”, — говорится в сообщении СК Росси.
Делом, которое отличается вопиющей наглостью, заинтересовался глава Следкома России Александр Бастрыкин. По факту захвата помещения возбуждено уголовное дело.
«К удивлению надзорного ведомства объект культурного наследия оказался незаконно захвачен индивидуальным предпринимателем. Мужчина обустроился в помещении, площадью порядка 500 м², нанял персонал и разместил в историческом месте кафе», — сообщали тогда в пресс-службе прокуратуры.
В проверке участие приняли добровольцы отряда «Тигр-правопорядок». На месте обнаружили пятерых нелегальных мигрантов, которые обедали в кафе. Их доставили в отделение полиции. Кроме того, был выявлен факт продажи алкоголя без лицензии и нарушение санитарных норм. Кафе опечатали.
Но уже в понедельник пользователи соцсетей сообщили, что кафе снова работает: мигранты-владельцы сняли пломбы и продолжили кормить гостей.
«Владелец незаконного кафе на Верхнепортовой во Владивостоке проявил исключительную целеустремленность и посчитал, что визит прокуратуры, который состоялся в воскресенье, не помеха для того, чтобы сегодня вновь принять посетителей», — сообщили в прокуратуре.
Второй визит в кафе состоялся не только в компании «Тигр-правопорядок», но сотрудников Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по статье оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Ранее сообщалось о том, что в Приморье с 2025 года собираются ужесточить правила для мигрантов. Если постановление примут, то иностранцы не смогут работать по 40 специальностям.