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Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировано у берегов Находки

Эпицентр находился в 127,7 км от города.

Источник: МЧС РФ

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло недалеко от Находки в Японском море. Эпицентр землетрясения находился в 127,7 км от города, сообщает ИА PrimaMedia.

По данным eqalert.ru (12+), землетрясение зафиксировано 22 октября в 06.59 по местному времени. Очаг землетрясения расположился на глубине 473 км, с координатами 41.705N широты и 133.247E долготы.

Напомним, в апреле текущего года рядом с акваторией Приморья зафиксировано мощное землетрясение на глубине 209.9 км. По данным eqalert.ru, магнитуда землетрясения — 4,7.