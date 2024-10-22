Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировано у берегов Находки

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло недалеко от Находки в Японском море. Эпицентр землетрясения находился в 127,7 км от города, сообщает ИА PrimaMedia.
По данным eqalert.ru (12+), землетрясение зафиксировано 22 октября в 06.59 по местному времени. Очаг землетрясения расположился на глубине 473 км, с координатами 41.705N широты и 133.247E долготы.
Напомним, в апреле текущего года рядом с акваторией Приморья зафиксировано мощное землетрясение на глубине 209.9 км. По данным eqalert.ru, магнитуда землетрясения — 4,7.