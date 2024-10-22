Приставы отобрали у женщины ребенка в Новосибирске

После нескольких дней наблюдения судебные приставы увидели, как гражданка вышла во двор с мальчиком. В нескольких метрах от входа в подъезд женщине преградили путь. На месте работали психолог и сотрудники органов опеки. Мальчика передали отцу в Казань.