Приставы отобрали у женщины ребенка в Новосибирске

Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Новосибирской области.
После отъезда женщины с ребенком начались розыскные мероприятия. По решению суда, до окончания разбирательств между супругами сын должен был оставаться с отцом.
Судебные приставы обошли адреса, где могла проживать женщина, но дверь открывали третьи лица. Пришлось обойти и детские сады с больницами. Только спустя 2 недели удалось установить место пребывания матери с сыном.
После нескольких дней наблюдения судебные приставы увидели, как гражданка вышла во двор с мальчиком. В нескольких метрах от входа в подъезд женщине преградили путь. На месте работали психолог и сотрудники органов опеки. Мальчика передали отцу в Казань.