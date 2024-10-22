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Приставы отобрали у женщины ребенка в Новосибирске

Жительница Казани выехала со своим сыном в Новосибирск: на основании исполнительного документа приставы передали ребенка отцу.

Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Новосибирской области.

После отъезда женщины с ребенком начались розыскные мероприятия. По решению суда, до окончания разбирательств между супругами сын должен был оставаться с отцом.

Судебные приставы обошли адреса, где могла проживать женщина, но дверь открывали третьи лица. Пришлось обойти и детские сады с больницами. Только спустя 2 недели удалось установить место пребывания матери с сыном.

После нескольких дней наблюдения судебные приставы увидели, как гражданка вышла во двор с мальчиком. В нескольких метрах от входа в подъезд женщине преградили путь. На месте работали психолог и сотрудники органов опеки. Мальчика передали отцу в Казань.