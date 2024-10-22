Главный тренер новосибирского ХК «Сибирь» оценил поражение от «Трактора»

— Самое главное — дисциплина. Не имеем права хорошему сопернику давать такое преимущество. Надо контролировать клюшки и эмоции. Важно, что до конца играли, был шанс сравнять. Третий период — положительный момент. Трибуны кричали «молодцы», за этот момент надо держаться, — заявил Епанчинцев «Чемпионату».