Главный тренер новосибирского ХК «Сибирь» оценил поражение от «Трактора»

Главный тренер новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Вадим Епачинцев прокомментировал игру своих подопечных в матче против ХК «Трактор».
— Самое главное — дисциплина. Не имеем права хорошему сопернику давать такое преимущество. Надо контролировать клюшки и эмоции. Важно, что до конца играли, был шанс сравнять. Третий период — положительный момент. Трибуны кричали «молодцы», за этот момент надо держаться, — заявил Епанчинцев «Чемпионату».
Напомним, встреча двух хоккейных клубов проходила на «Сибирь-Арене» в Новосибирске. Матч закончился в пользу гостей льда — ХК «Трактор». Итоговый счет игры — 4:5.
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