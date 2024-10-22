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Главный тренер новосибирского ХК «Сибирь» оценил поражение от «Трактора»

Матч завершился накануне со счетом 4:5.

Источник: Комсомольская правда

Главный тренер новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Вадим Епачинцев прокомментировал игру своих подопечных в матче против ХК «Трактор».

— Самое главное — дисциплина. Не имеем права хорошему сопернику давать такое преимущество. Надо контролировать клюшки и эмоции. Важно, что до конца играли, был шанс сравнять. Третий период — положительный момент. Трибуны кричали «молодцы», за этот момент надо держаться, — заявил Епанчинцев «Чемпионату».

Напомним, встреча двух хоккейных клубов проходила на «Сибирь-Арене» в Новосибирске. Матч закончился в пользу гостей льда — ХК «Трактор». Итоговый счет игры — 4:5.

Ранее КП-Новосибирск писала о работе бесплатных шаттлов до хоккейных матчей новосибирского клуба. Болельщиков бесплатно развозят до метро после игр.

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