Плодовитая самка снежного барса из Таджикистана родила в Красноярском крае двух котят

Два котенка снежного барса родились на юге Красноярского края в Саяно-Шушенском заповеднике. Их мать — самка ирбиса, привезенная 6 лет назад из Таджикистана. Кошачье семейство в заповеднике в этом году пополнилось примерно в конце мая — начале июня. В сентябре самка с двумя маленькими отпрысками попала в объектив фотокамер.