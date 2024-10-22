Плодовитая самка снежного барса из Таджикистана родила в Красноярском крае двух котят

Два котенка снежного барса родились на юге Красноярского края в Саяно-Шушенском заповеднике. Их мать — самка ирбиса, привезенная 6 лет назад из Таджикистана. Кошачье семейство в заповеднике в этом году пополнилось примерно в конце мая — начале июня. В сентябре самка с двумя маленькими отпрысками попала в объектив фотокамер.
Маленькие ирбисы ни на шаг не отходят от своей мамы и повсюду следуют за ней. Если детеныши отстают, большая кошка замирает и ждет их. По данным зоологов, сейчас в Саяно-Шушенском заповеднике обитают 13 особей снежного барса.