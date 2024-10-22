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Оззи Осборн объявил о завершении карьеры из-за травмы позвоночника

75-летний музыкант заявил, что «почти мёртв».

Источник: Аргументы и факты

75-летний музыкант Оззи Осборн заявил, что больше не будет выступать в связи с «невозможностью самостоятельно передвигаться», заявление прозвучало в беседе с The Sun.

«Я почти мёртв, черт возьми, но это именно операция, а не болезнь Паркинсона мешает мне выступать», — сказал рок-певец.

Речь идёт об операциях, которые были проведены после того, как в 2003 году артист попал в ДТП и сильно повредил позвоночник.

«Я не могу стоять прямо. Я очень хочу выступать, но не могу, и это душераздирающе», — заявил Осборн.

Он также отметил, что раздумывает о приобретении бионических протезов.

Ранее из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн заявил, что страдает болезнью Паркинсона.