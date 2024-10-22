В России могут сократить количество парковок у жилых домов

Ранее эксперты рассказали, что некоторые водители паркуют свой автомобиль на бордюр в наклон, однако не подозревают, что за это полагается штраф. Правила парковки регулируются Кодексом об административных правонарушениях, который предусматривает штраф за стоянку на тротуаре в размере 3 тысяч рублей в Москве.