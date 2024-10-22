В России могут сократить количество парковок у жилых домов

К 2026 году в России собираются уменьшить количество парковочных зон около жилых зданий. Об этом сообщает газета «Известия».
Министерство строительства представило правительству «дорожную карту» по улучшению системы парковок. Этот документ предусматривает массовое внедрение платной парковки в различных регионах, наряду с сокращением мест для стоянки рядом с многоэтажными жилыми домами экономкласса.
В ведомстве отметили, что это поможет развитию общественного транспорта и уменьшению использования личных автомобилей.
Как указано в документе, Министерство строительства, МВД и Минтранс планируют к декабрю 2025 года подготовить изменения в нормативные акты для более «гибкого регулирования числа парковочных мест» возле новых жилых комплексов. Если все пойдет по плану, нововведения могут начать действовать в 2026 году.
Ранее эксперты рассказали, что некоторые водители паркуют свой автомобиль на бордюр в наклон, однако не подозревают, что за это полагается штраф. Правила парковки регулируются Кодексом об административных правонарушениях, который предусматривает штраф за стоянку на тротуаре в размере 3 тысяч рублей в Москве.