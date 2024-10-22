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Детский омбудсмен Мороков считает, что не надо бить тревогу из-за квадробинга

Квадробинг — это некий маркер, который говорит, что необходимо исправлять ситуацию, но аккуратно и потихоньку, завил в эфире ОТВ, в программе «Акцент», Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

Источник: Freepik

«Но тревогу прямо такую бить: “Спасайся, кто может” — нет необходимости сегодня объявлять», — считает Игорь Мороков.

По его словам, одного ребенка достаточно попросить, чтобы он перестал мяукать и пошел заниматься. Ну, а другого нужно заставлять учиться, грозя вызовом к директору.

«МК-Урал» ранее писал, что в Екатеринбурге родителей младших классов одной из школ города попросили не водить детей в учебное заведение, если они квадроберы.

«Информация для родителей 1−4 классов. Уважаемые родители. В нашей с вами школе дети передвигаются на переменах на двух ногах, — говорится в сообщении. — Не надо бегать на четырех ногах. Если вы хотите, чтобы ваши дети передвигались на четырех — пожалуйста, дома».