Детский омбудсмен Мороков считает, что не надо бить тревогу из-за квадробинга

«Но тревогу прямо такую бить: “Спасайся, кто может” — нет необходимости сегодня объявлять», — считает Игорь Мороков.
По его словам, одного ребенка достаточно попросить, чтобы он перестал мяукать и пошел заниматься. Ну, а другого нужно заставлять учиться, грозя вызовом к директору.
«МК-Урал» ранее писал, что в Екатеринбурге родителей младших классов одной из школ города попросили не водить детей в учебное заведение, если они квадроберы.
«Информация для родителей 1−4 классов. Уважаемые родители. В нашей с вами школе дети передвигаются на переменах на двух ногах, — говорится в сообщении. — Не надо бегать на четырех ногах. Если вы хотите, чтобы ваши дети передвигались на четырех — пожалуйста, дома».