Детский омбудсмен Мороков считает, что не надо бить тревогу из-за квадробинга

«Информация для родителей 1−4 классов. Уважаемые родители. В нашей с вами школе дети передвигаются на переменах на двух ногах, — говорится в сообщении. — Не надо бегать на четырех ногах. Если вы хотите, чтобы ваши дети передвигались на четырех — пожалуйста, дома».