Новую схему движения введут на Иманской и Авроровской во Владивостоке

Директор Центра организации дорожного движения Павел Васильев подчеркнул, что из-за высокой загруженности данных улиц в часы пик, принято решение об организации двух полос движения в сторону Дальпресса и одной — в обратном направлении. По его словам, правая полоса, ведущая к Дальпрессу, предназначена только для правого поворота, однако многие водители игнорируют это правило, оставляя свои автомобили в неположенных местах.