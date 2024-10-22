Новую схему движения введут на Иманской и Авроровской во Владивостоке

Во Владивостоке продолжаются дорожные работы в центре города на участке улиц Иманская, Авроровская и Комсомольская. Специалисты устанавливают новые дорожные знаки и наносят разметку, благодаря которой на дорогах появились дополнительные парковочные места, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Центра организации дорожного движения.
Директор Центра организации дорожного движения Павел Васильев подчеркнул, что из-за высокой загруженности данных улиц в часы пик, принято решение об организации двух полос движения в сторону Дальпресса и одной — в обратном направлении. По его словам, правая полоса, ведущая к Дальпрессу, предназначена только для правого поворота, однако многие водители игнорируют это правило, оставляя свои автомобили в неположенных местах.
В ближайшее время на улицах появятся новые знаки, указывающие на допустимые и запрещенные места для парковки. Также Павел Васильев призывает водителей быть более внимательными к учитывать изменения в схеме дорожного движения.
Напомним, во Владивостоке на проезде в районе домов на Космонавтов, 1, стр. 2 и Сахалинская, 40а введут новую схему организации дорожного движения. Стоянка автомобилей здесь будет запрещена. Это решение принято в связи с обращениями специальных служб, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд пожарных машин.