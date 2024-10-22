Дочь Заворотнюк опубликовала видео с шестилетней сестрой

Дочь покойной артистки Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в соцсетях ролик с праздничного мероприятия в честь шестилетия своей младшей сестры Милы.
Мила появилась на свет в браке Заворотнюк с фигуристом Петром Чернышевым. В своем посте Анна показала большую мягкую игрушку и букет роз, которые она преподнесла сестре в качестве подарка.
«На день рождения одного очень важного человечка. Будь самой счастливой!» — написала Заворотнюк под публикацией.
На видеозаписи можно увидеть, как Мила сидит за столом в розовом нарядном платье и наслаждается праздничным тортом, декорированным разноцветными шоколадными фигурами. Лицо ребенка Анна решила не показывать.
Ранее сообщалось, что Петра Чернышева часто видят на Троекуровском кладбище в Москве, он приносит цветы на могилу своей жены. По словам работников кладбища, мужчина очень трепетно ухаживает за могилой супруги.