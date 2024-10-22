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Дочь Заворотнюк опубликовала видео с шестилетней сестрой

Дочь артистки поздравила сестру с днем рождения.

Источник: Аргументы и факты

Дочь покойной артистки Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в соцсетях ролик с праздничного мероприятия в честь шестилетия своей младшей сестры Милы.

Мила появилась на свет в браке Заворотнюк с фигуристом Петром Чернышевым. В своем посте Анна показала большую мягкую игрушку и букет роз, которые она преподнесла сестре в качестве подарка.

«На день рождения одного очень важного человечка. Будь самой счастливой!» — написала Заворотнюк под публикацией.

На видеозаписи можно увидеть, как Мила сидит за столом в розовом нарядном платье и наслаждается праздничным тортом, декорированным разноцветными шоколадными фигурами. Лицо ребенка Анна решила не показывать.

Ранее сообщалось, что Петра Чернышева часто видят на Троекуровском кладбище в Москве, он приносит цветы на могилу своей жены. По словам работников кладбища, мужчина очень трепетно ухаживает за могилой супруги.