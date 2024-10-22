В Омске вандалы громят теплые остановки

Вчера, 21 октября, в паблике «Наш город Омск» «Вконтакте» сообщили об очередной теплой остановке, разрушенной вандалами. Неизвестные выбили стекло в остановочном комплексе «Дворец школьников» по улице Лизы Чайкиной.
За последнюю неделю это уже второй случай повреждения остановочных комплексов. Несколькими днями ранее о похожем происшествии сообщал телеграм-канал «ЧП-Омск». Тогда стекло было выбито в теплой остановке «Первомайский рынок», вандалы попали на видео.
На кадрах видно, как туда заходят парень и девушка, а после, выходя, парень ногой разбивает стекло. Тогда по этому случаю от управляющей компании «Капитал-строй» поступило заявление в полицию.