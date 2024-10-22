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Дождливый вторник будет в Челябинской области

Во вторник, 22 октября, в Челябинской области будет облачно с прояснением, в горных районах местами небольшие дожди, утром гололедные явления, в отдельных районах туманы.

Сейчас в Олбани: +14° 0 м/с 82% 759 мм рт. ст. +11°

Температура воздуха днем составит от +4 до +9 градусов. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 3−8 метров в секунду, днем местами порывы до 12.

В Челябинске сегодня облачно с прояснением, без существенных осадков. Температура воздуха днем составит от +6 до +8 градусов. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 3−8 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 22 октября, у Авраама, Андроника, Константина, Максима, Петра, Якова.

Между прочим, 22 октября 2024 года отмечают день Якова Дровопильца. Согласно народным приметам, сегодня лучше не начинать новые отношения. Дело в том, что они принесут одни разочарования.