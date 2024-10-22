«Сезон осенних дождей» в Новосибирской области: прогноз на 22 октября 2024

По данным погодного сервис «Gismeteo» ожидается облачная погода с небольшими дождями и ветром 3−8 м/с. Ночные температуры в Новосибирске составят около +2…+3 градусов, дневные +3…+4 градуса, с умеренными осадками утром и вечером, и ветром до 7 м/с.