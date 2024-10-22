«Сезон осенних дождей» в Новосибирской области: прогноз на 22 октября 2024

22 октября в Новосибирской области и её столице начался сезон дождей, ознаменовавшись переменчивой погодой. Синоптики прогнозируют нестабильные погодные условия на ближайшие дни.
По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, небольшой дождь прогнозируется местами, облачность с прояснениями будет преобладать. Ветер западный, 3−8 м/с, порывы до 13 м/с. В Новосибирске ночью столбик термометра покажет +1…+3 градуса, днём — +3…+5.
По данным погодного сервис «Gismeteo» ожидается облачная погода с небольшими дождями и ветром 3−8 м/с. Ночные температуры в Новосибирске составят около +2…+3 градусов, дневные +3…+4 градуса, с умеренными осадками утром и вечером, и ветром до 7 м/с.
Сервис «Яндекс. Погода» так же подтверждает дожди на всю рабочую неделю с перерывом на выходных, и продолжением на следующей недели.
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