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Первый слой асфальта уложен на улице Иртышской во Владивостоке

На участке от проспекта 100-летия Владивостока до Гамарника приводят в порядок дорожное покрытие, обустраивают тротуар и направляющий островок.

Источник: Администрация Владивостока

Первый слой асфальта уложили дорожные строители на улице Иртышской во Владивостоке. Работы по заказу городской администрации проводятся на участке от проспекта 100-летия Владивостока до Гамарника. На объекте также обустроили новый тротуар и направляющий островок, который вместе с новой разметкой позволит упорядочить движение транспорта, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Запланированные проектом изменения организации дорожного движения призваны повысить безопасность и удобство как для пешеходов, так и для автомобилистов. В этом убеждены специалисты МЦУ «Центр организации дорожного движения».

«Раньше с улиц Иртышской и Постышева поворот на проспект 100-летия Владивостока водители совершали в два — три ряда, провоцируя аварийные ситуации. С обустройством островка поворот здесь будет возможен только в одну полосу и станет безопасней. Появятся на этой улице и два новых пешеходных перехода, которые станут удобным и безопасным маршрутом для людей», — уточняют в ЦОДД.

В пресс-службе мэрии рассказали, что на сегодняшний день дорожниками смонтированы дождеприёмные и смотровые камеры сети ливневой канализации, проложены новые трубы, уложен первый выравнивающий слой асфальта на проезжей части. Также продолжается благоустройство тротуара.

После укладки второго слоя асфальтобетонного покрытия здесь будут установлены новые дорожные знаки и ограждения, а также нанесена дорожная разметка.

Ремонт дорог продолжается в разных районах города. Дорожные строители работают на Главной и Нейбута, Беговой, Патрокле, перекрёстке Русская — проспект 100-летия Владивостока, 1-й Промышленной, 3, Никифорова, Сафонова, Героев Хасана, Аксаковской, Пограничной и других..

Отметим, что не оставляют без внимания и грунтовые проезды. Их грейдируют и отсыпают. Также локально ремонтируются дороги с асфальтовым покрытием, где устраняются ямы и неровности. Так, например, в прошедшие выходные дни ямочный ремонт проводили на улице Лесной. На Главной снимали старый поврежденный асфальт, меняли основание дороги в тех местах, где произошли серьезные провалы, и готовились к укладке нового асфальта.

Также в различных районах города по заказу муниципального предприятия «ВПЭС» подрядчики асфальтируют территории, где ранее (поздней осенью, зимой и ранней весной) ремонтировали электро— и теплосети. Бригады специалистов восстанавливают тротуары, бордюры и асфальтовое покрытие. По данным пресс-службы мэрии, за прошлую неделю асфальт был восстановлен на улицах Бурачка, Прапорщика Комарова, Сипягина, Уборевича и других. Благоустройство во Владивостоке началось во второй половине апреля. На сегодняшний день благоустроено более 1150 участков.