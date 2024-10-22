Первый слой асфальта уложен на улице Иртышской во Владивостоке

«Раньше с улиц Иртышской и Постышева поворот на проспект 100-летия Владивостока водители совершали в два — три ряда, провоцируя аварийные ситуации. С обустройством островка поворот здесь будет возможен только в одну полосу и станет безопасней. Появятся на этой улице и два новых пешеходных перехода, которые станут удобным и безопасным маршрутом для людей», — уточняют в ЦОДД.