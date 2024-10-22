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Американская певица Бритни Спирс вышла замуж за саму себя

Исполнительница трижды была замужем и на последний развод подала только в августе прошлого года.

Источник: Аргументы и факты

Поп-исполнительница Бритни Спирс удивила поклонников очередным заявлением. Его она опубликовала на своей странице в социальных сетях.

Пост был проиллюстрирован фотографией певицы в белом платье-комбинации. Голову Спирс украшала фата.

«День, когда я вышла замуж за себя… Это может показаться неловким или глупым, но я думаю, что это самое гениальное, что я когда-либо делала», — написала певица.

При этом исполнительница предварительно закрыла комментирование своих постов. Поэтому пока неизвестно, как на эту новость отреагировали подписчики звезды.

Бритни Спирс была замужем три раза. В августе прошлого года она подала на развод с очередным избранником.

В последние годы поведение певицы все сильнее пугает ее фанатов. Так, недавно она появилась на пляже полностью обнаженной.