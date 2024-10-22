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В Омской области в среднем на рубль вырастут цены на природный газ

Тарифы на голубое топливо увеличатся с 1 ноября.

Источник: Комсомольская правда

РЭК Омской области сообщила о росте тарифа на природный газ. Уже с начала нынешнего месяца он увеличится на 0,63—1,03 рубля.

Как уточнили в РЭК, изменения связаны с тем, что с 1 июля выросли оптовые цены на природный газ. Увеличение составило 11,2%, в связи с чем компания ООО «Газпром межрегионгаз Омск» обратилась в РЭК за пересчетом тарифа для населения.

Новые розничные цены на газ установлены для пяти категорий населения. Для абонентом, использующих газ для приготовления пищи, стоимость газа сотавит с 1 ноября 11,24 рубля за кубометр — цена увеличится на 1,03 рубля.

Приготовление пищи с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения, стоимость кубометра голоубого топлива составит 11, 25 рубля (+1,03).

На отопление с одновременным использованием газа на другие цели — 6,95 рубля (+0,63). Таким же тариф будет, если газ используется для отопления.