В Омской области в среднем на рубль вырастут цены на природный газ

Как уточнили в РЭК, изменения связаны с тем, что с 1 июля выросли оптовые цены на природный газ. Увеличение составило 11,2%, в связи с чем компания ООО «Газпром межрегионгаз Омск» обратилась в РЭК за пересчетом тарифа для населения.