Дорожные иконы обновят на трассе Новосибирск — Кочки — Павлодар

Депутат Госдумы Александр Аксёненко на своей странице в ВК рассказал, что дорожные иконы по трассе Новосибирск — Кочки — Павлодар будут обновлять. Об этом чиновник договорился в ходе встречи с епископом Карасукского и Ордынского районов.
— Прежние иконы были выполнены на пластике, поэтому сильно выгорали. А углы в местах креплений нередко отламывал ветер. Теперь такого не произойдёт. Образы сделали на металле толщиной в 4 мм, специальной печатью, устойчивой к любым атмосферным явлениям, — рассказал он.
Во время встречи он передал владыке Филиппу четыре образа — Иверскую икону Божией Матери, архангела Михаила, князя Владимира и Николая Чудотворца. Именно они появятся на трассе из Новосибирска.
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