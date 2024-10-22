Дорожные иконы обновят на трассе Новосибирск — Кочки — Павлодар

Депутат Госдумы Александр Аксёненко на своей странице в ВК рассказал, что дорожные иконы по трассе Новосибирск — Кочки — Павлодар будут обновлять. Об этом чиновник договорился в ходе встречи с епископом Карасукского и Ордынского районов.