На Шаморе во Владивостоке сносят кафе: что там теперь будет

Сейчас на пляже сносят несколько кафе: «У Марины», «Арарат», «Пьяная курица» и «У Грачика». Снесут и магазин «Наташа». Всего под снос пойдут порядка семи строений от «Скалы любви» до конца пляжа. Пока сносить не будут кафе Biergerdeten и гостиницу «Марина», а между ними начали строить капитальные здания, в которых разместятся новые кафе — они будут в едином стиле. Рядом со «Скалой любви» планируют построить новый отель с бассейном, пишет Vl.ru.