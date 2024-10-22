На Шаморе во Владивостоке сносят кафе: что там теперь будет

«У нас грандиозные планы на обустройство территории. Пора уходить от старой концепции, время пришло. До конца недели мы практически полностью зачистим участок. Спешим, чтобы успеть залить фундамент — всего будет шесть капитальных кафе и одна гостиница с бассейном со стороны “Скалы любви”. Первые два кафе уже строятся, но мы столкнулись со сложным грунтом — много воды, пришлось пересматривать проектные решения», — рассказал директор компании-арендатора пляжа и депутат Думы Владивостока Станислав Примаченко.
Сейчас на пляже сносят несколько кафе: «У Марины», «Арарат», «Пьяная курица» и «У Грачика». Снесут и магазин «Наташа». Всего под снос пойдут порядка семи строений от «Скалы любви» до конца пляжа. Пока сносить не будут кафе Biergerdeten и гостиницу «Марина», а между ними начали строить капитальные здания, в которых разместятся новые кафе — они будут в едином стиле. Рядом со «Скалой любви» планируют построить новый отель с бассейном, пишет Vl.ru.
По словам арендатора территории, променад пойдет под реновацию. Дорожку для пешеходов вдоль пляжа сохранят и планируют озеленить. В новые здания кафе ищут арендаторов, в первую очередь будут рассматривать тех, кто ранее работал в этом месте.
Напомним, Шамора с ее бесконечным количеством кафе и отелей попала под пристальное внимание силовиков в этом году. Сначала там толпа мигрантов напала на молодую девушку и несколько часов ее насиловала, позже мигрант залез в номер гостиницы и пытался изнасиловать постоялицу — женщине повезло, что ее муж был рядом и защитил ее.