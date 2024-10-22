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Верховный суд отказал Дудю в отмене включения в перечень иноагентов

Жалоба блогера не была рассмотрена.

Источник: Аргументы и факты

Блогер Юрий Дудь* не смог оспорить в Верховном суде факт включения в список иностранных агентов, информирует ТАСС.

Как рассказали агентству в пресс-службе суда, жалоба не была рассмотрена.

«Дудю отказали в передаче жалобы на рассмотрение», — говорится в сообщении.

В иске блогера к Минюсту говорилось «об отсутствии уведомления о присвоении ему статуса иноагента».

Напомним, Минюст РФ по согласованию с Министерством иностранных дел включил Дудя в реестр иноагентов весной 2022 года.

Дудь пытался обжаловать данное решение в Лефортовском районном суде, а затем в апелляции в Мосгорсуде.

Ранее сообщалось, что в отношении Дудя возбудили дело об административном правонарушении после интервью с дизайнером Артемием Лебедевым.

* Признан в РФ иноагентом.