Верховный суд отказал Дудю в отмене включения в перечень иноагентов

Блогер Юрий Дудь* не смог оспорить в Верховном суде факт включения в список иностранных агентов, информирует ТАСС.
Как рассказали агентству в пресс-службе суда, жалоба не была рассмотрена.
«Дудю отказали в передаче жалобы на рассмотрение», — говорится в сообщении.
В иске блогера к Минюсту говорилось «об отсутствии уведомления о присвоении ему статуса иноагента».
Напомним, Минюст РФ по согласованию с Министерством иностранных дел включил Дудя в реестр иноагентов весной 2022 года.
Дудь пытался обжаловать данное решение в Лефортовском районном суде, а затем в апелляции в Мосгорсуде.
Ранее сообщалось, что в отношении Дудя возбудили дело об административном правонарушении после интервью с дизайнером Артемием Лебедевым.
* Признан в РФ иноагентом.