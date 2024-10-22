Квадробинг набирает популярность в Краснодаре

Что касается подростков, каждый третий опрошенный считает, что увлечение квадробингом среди несовершеннолетних не заслуживает внимания. В то же время 28% респондентов убеждены, что подросткам нужно обратиться за помощью к психологу. Еще 15% предлагают наказывать родителей штрафами, а 8% выступают за обязательную запись подростков в спортивные секции или творческие кружки.