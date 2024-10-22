Квадробинг набирает популярность в Краснодаре

Согласно результатам опроса, 37% респондентов считают, что взрослым квадроберам необходимо обращаться за помощью к психиатру. При этом 31% опрошенных заявили, что не видят необходимости вмешиваться в это увлечение. Еще 8% опрошенных предложили привлекать взрослых квадроберов к общественным работам, а 5% считают, что необходимо ввести штрафы за такие действия.
Молодежь в возрасте до 34 лет в большинстве своем призывает не придавать этому увлечению особого значения, в то время как люди старше 45 лет чаще высказываются за более строгие меры, включая принудительное лечение, общественные работы и штрафы.
Что касается подростков, каждый третий опрошенный считает, что увлечение квадробингом среди несовершеннолетних не заслуживает внимания. В то же время 28% респондентов убеждены, что подросткам нужно обратиться за помощью к психологу. Еще 15% предлагают наказывать родителей штрафами, а 8% выступают за обязательную запись подростков в спортивные секции или творческие кружки.
Стоит отметить, что опрос демонстрирует, что мнение краснодарцев о квадробинге разделилось: одни считают, что необходимо вмешательство специалистов, другие — что это безобидное увлечение, не требующее вмешательства.
Ранее ИА KrasnodarMedia сообщало, что в одном из ресторанов быстрого питания появилась оригинальная вывеска, которая сразу привлекла внимание посетителей. Заведение решило подчеркнуть свою дружелюбность к определенной группе граждан. Сообщение об этом распространилось в соцсетях.
На входной двери ресторана теперь можно увидеть надписи: «Вход с квадробером разрешен (если он не кусается)» и «Квадроберы могут заходить даже без хозяев».