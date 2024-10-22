Доход на человека в Красноярском крае оценили в 54,6 тысячи рублей

На каждого жителя региона, по оценке аналитиков, приходится 54,6 тысячи рублей ежемесячно. Это 2,4 «потребительских корзины». А за год доходы красноярцев выросли за год — на 4,5%.
Рейтинг представили РИА Новости. По данным издания, среднедушевые доходы населения в России во втором квартале 2024 года составили 58,2 тысячи рублей в месяц, что на 8,4 тысячи больше результатов того же периода прошлого года.
«При этом надо учитывать, что уровень доходов отличается в региональном разрезе. У самых благополучных в материальном отношении регионов среднедушевые доходы превысили 100 тысяч рублей, у менее обеспеченных — ниже в разы», — отмечают эксперты.
Так, у лидеров рейтинга — Ямало-Ненецкого, Ненецкого и Чукотского автономных округов — на человека приходится по 134,9 — 156,2 тысяч рублей. Соотношение между доходами и стоимостью потребительской корзины (фиксированного набора потребительских товаров и услуг) в этих регионах составляет от 4 до 6.
В Москве, оказавшейся на 4-м месте, доход на душу населения — 120,7 тысяч рублей. А у самого «бедного» региона — Ингушетии (85-е место рейтинга) — всего 23,3 тысячи рублей.