Доход на человека в Красноярском крае оценили в 54,6 тысячи рублей

Так, у лидеров рейтинга — Ямало-Ненецкого, Ненецкого и Чукотского автономных округов — на человека приходится по 134,9 — 156,2 тысяч рублей. Соотношение между доходами и стоимостью потребительской корзины (фиксированного набора потребительских товаров и услуг) в этих регионах составляет от 4 до 6.