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«Цифровой диктант» пройдёт в Омске в «Красной звезде»

По итогам масштабной акции определят индекса цифровой грамотности всего населения России.

Источник: Аргументы и факты

Ежегодная Всероссийская акция «Цифровой диктант-2024» состоится в Омске 25 октября, в пятницу. Одновременное тестирование будет проходить во всех образовательных учреждениях города. В поддержку им в Омске организуют одну большую площадку для всех желающих проверить свои знания в этой части.

Акция будет проходить в Омске на территории спортивного комплекса «Красная звезда». Начало в 12:00.

Диктант будет состоять из пяти блоков вопросов. Первый посвящён цифровому потреблению и основам компьютерной грамотности, второй — цифровым компетенциям, третий — цифровой безопасности, четвёртый — новым технологиям, пятый — финансовой киберграмотности.

В 2023 году диктант написали более 32 тысяч омичей, что позволило Омской области занять 11 место во всероссийском рейтинге и установить рекорд по количеству участников, одновременно проходящих тестирование.

Как сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития и связи Омской области, после завершения участники смогут пройти работу над ошибками. Кроме того, по итогам проведения акции в регионах, определят индекс цифровой грамотности всего населения России.

образование