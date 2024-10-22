«Цифровой диктант» пройдёт в Омске в «Красной звезде»

Ежегодная Всероссийская акция «Цифровой диктант-2024» состоится в Омске 25 октября, в пятницу. Одновременное тестирование будет проходить во всех образовательных учреждениях города. В поддержку им в Омске организуют одну большую площадку для всех желающих проверить свои знания в этой части.