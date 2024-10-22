Изменение погоды в Омске объяснили разрушающимся антициклоном

В ФГБУ «Обь-Иртышском УГМС» рассказали, что погода в Омской области в последние дни формировалась под влиянием разрушающегося антициклона. Наблюдалось увеличение облачности, а температура воздуха колебалась от −9° ночью до +10° днём.
С 21 октября холодный фронт продолжает продвигаться на юг области. Сегодня, 22 октября, осадки прекратятся, ночью температура опустится до −5°, днем воздух прогреется до +9°. В утренние часы возможны туман и дымка.
С 23 по 25 октября в регионе ожидается циклонический тип погоды с фронтальной системой. Синоптики прогнозируют преобладание облачной погоды с осадками разной интенсивности преимущественно в виде дождя и температурой воздуха ночью −2…+3°, днем +5…+10°.