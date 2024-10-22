К праздникам между Пермью и Санкт-Петербургом пустят дополнительные поезда

Поезда дополнительных рейсов № 246/245 будут следовать через Глазов, Киров, Вологду и Череповец. Поезд из Санкт-Петербурга отправится 28 октября в 17:05 и прибудет в Пермь 30 октября в 08:50 (в обоих случаях указано местное время). В тот же день, 30 октября, состав отправится с вокзала Пермь II в 21:05, и в 10:25 1 ноября вернётся в Санкт-Петербург.