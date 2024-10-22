В Башкирии в ближайшие дни прогнозируют дождь со снегом

В ближайшие три дня в Башкирии ожидаются заморозки до −7° и осадки в виде небольших дождей со снегом. Прогноз опубликовал Башгидромет.
Так, сегодня, 22 октября, существенных осадков не будет. Днем на севере возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем поднимется до +7,+12°.
В среду, 23 октября, пройдет небольшой дождь, местами порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит 0,+5°, днем потеплеет до +6,+11°.
В четверг, 24 октября, синоптики прогнозируют небольшие дожди, местами до умеренных. Ночью на востоке региона пойдет снег с дождем. Температура воздуха ночью составит 0,+5°, днем +4,+9°.