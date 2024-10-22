ЯндексКартам не по зубам географические названия Приангарья

«Все, кто замечает географические неточности на картах (как бумажных, так и электронных), а также на дорожных знаках, может сообщить об этом в Управление Росреестра. Звонить по данным вопросам можно будет 23 и 24 октября с 8:00 до 17:00, обед 12:00 до 12:48 по телефону 8 (3952) 450−391», — обратились к иркутянам спецы регионального Росреестра.