Омичи объявили бой теплым остановкам

Так, в паблике «ЧП Омск» соцсети «ВКонтакте» опубликовано видео с камеры наблюдения, зафиксировавшее момент разбивания стекла во входной двери остановки. Судя по ролику, парень и девушка находились в павильоне ранним утром субботы, 19 октября 2024 года. А когда молодой человек уходил, видимо, решил открыть ногой дверь, однако стекло разбилось.