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Омичи объявили бой теплым остановкам

Некоторые жители Омска с похолоданием, похоже, объявили бой теплым остановкам.

Источник: SuperOmsk.ru

Так, накануне сразу две теплые остановки пострадали от рук и ног жителей: о разрушениях сообщается в соцсетях.

Так, в паблике «ЧП Омск» соцсети «ВКонтакте» опубликовано видео с камеры наблюдения, зафиксировавшее момент разбивания стекла во входной двери остановки. Судя по ролику, парень и девушка находились в павильоне ранним утром субботы, 19 октября 2024 года. А когда молодой человек уходил, видимо, решил открыть ногой дверь, однако стекло разбилось.

Еще одна остановка была повреждена по улице Лизы Чайкиной. Там также оказалось вдребезги разбито стекло. Кадры опубликованы в паблике «Наш город Омск» соцсети «ВКонтакте». Правда, по фото можно сделать вывод, что остановка не теплая.

Добавим, всего несколько дней назад сообщалось, что в Омске также были разбиты стекла в теплых павильонах на «Первомайском рынке» и «Площади Лицкевича».