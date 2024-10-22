Игорь Кобзев принял участие в церемонии открытия мемориальной доски Валентину Распутину

В церемонии приняли участие заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Инна Святенко, Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, сенатор Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Иркутской области Андрей Чернышев, вдова писателя Ольга Лосева, его друзья и коллеги. Мемориальная доска расположена на доме в Староконюшенном переулке столицы, где знаменитый писатель жил с 1995 по 2015 годы, после переезда в столицу.
«Москва много значила для Валентина Распутина, но Иркутская область для него всегда была особым краем. Он человек удивительный. Он читаем в любое время. Я хочу поделиться с вами его цитатой: “Человек в Родине словно в огромной семейной раме. Человек без Родины будто духовный оборвыш”. Эти слова Валентина Распутина сейчас как никогда актуальны. Я искренне рада, что поклонники его таланта, имея возможность, обязательно будут останавливаться около этого дома и мемориальной доски, которую сегодня открыли, чтобы вспомнить Валентина Распутина, вспомнить о том, что он тут проживал. Я хочу поблагодарить Губернатора Иркутской области, сказать, что вы делаете многое для сохранения памяти о Валентине Распутине, и желаю всем, кто сюда пришел, перечитать любимые строки этого автора», — сказала Инна Святенко.
«Валентин Распутин — это талантливый писатель и общественный деятель. Он почитаем в Иркутской области. В его произведениях были важны люди, их человеческие качества и природа нашего края. Валентин Распутин душой тянулся к своей малой Родине. Он всегда формировал повестку Байкала, любил его. Открытие мемориальной доски — это важное событие для нас, оно даст возможность отразить то, что есть в нашей памяти. Она будет напоминать, что его творчество продолжает жить и, надеюсь, вдохновлять новые поколения. Мы чтим, любим, уважаем, ценим Валентина Распутина за его трудолюбие, целеустремленность, за что он говорил то, что думает. Для нас он стал великим общественным деятелем, почитаемым человеком в Иркутской области. Его жизнь и творчество являются для нас источником вдохновения и силы», — сказал Игорь Кобзев.
Идея установки памятной доски принадлежит семье и землякам писателя. На ней изображены березы и Ангара. Их любил Валентин Распутин. Автором памятной доски является дизайнер Валерий Хорохордин. Организационную работу по ее установке провел Благотворительный фонд «Сибирский характер», учрежденный сенатором РФ Андреем Чернышевым.
«Валентин Распутин любил свою Родину, там был его основной дом, а здесь был его второй дом. Это прекрасно, что отныне этот знак, памятная доска будет говорить о том, что этот замечательный писатель и человек провел здесь так много времени. Я хочу поблагодарить всех, кто способствовал тому, чтобы мемориальная доска появилась на этом доме. Всем большое сердечное спасибо», — сказала Ольга Лосева.
Как отмечает пресс-служба Правительства Приангарья, Валентин Распутин родился в поселке Усть-Уда Иркутской области, значительную часть жизни провел в Иркутске. Писал так называемую деревенскую прозу, был общественным деятелем. Самые известные произведения автора — повести «Живи и помни», «Прощание с Матерой», «Пожар», он автор многих статей, посвященных литературе, искусству, экологии, сохранению русской культуры, сохранению озера Байкал. По инициативе писателя в Иркутской области проходят Дни русской духовности и культуры «Сияние России», Литературные вечера «Этим летом в Иркутске».
Валентин Распутин является почетным гражданином города Иркутска и Иркутской области. Он похоронен на территории Знаменского собора в Иркутске. В Иркутске в память о знаменитом писателе открыт дом-музей Валентина Распутина, который является отделом Иркутского областного краеведческого музея имени Муравьева-Амурского. Во дворе учреждения отрыт портрет-барельеф автора.
В порту Байкал отреставрирован дом-летняя кухня писателя, там проводят экскурсии. Мемориальные доски установлены на доме в селе Аталанка Усть-Удинского района, где прошло детство писателя, и в Иркутске, где он жил многие годы. Именем Валентина Распутина названы один из самых известных в мире экологических фестивалей «Человек и природа», Всероссийский театральный фестиваль, две библиотеки Иркутске и Усть-Уде. Российский книжный союз и Правительство Иркутской области проводят Национальную литературную премию имени Валентина Распутина.