Игорь Кобзев принял участие в церемонии открытия мемориальной доски Валентину Распутину

«Москва много значила для Валентина Распутина, но Иркутская область для него всегда была особым краем. Он человек удивительный. Он читаем в любое время. Я хочу поделиться с вами его цитатой: “Человек в Родине словно в огромной семейной раме. Человек без Родины будто духовный оборвыш”. Эти слова Валентина Распутина сейчас как никогда актуальны. Я искренне рада, что поклонники его таланта, имея возможность, обязательно будут останавливаться около этого дома и мемориальной доски, которую сегодня открыли, чтобы вспомнить Валентина Распутина, вспомнить о том, что он тут проживал. Я хочу поблагодарить Губернатора Иркутской области, сказать, что вы делаете многое для сохранения памяти о Валентине Распутине, и желаю всем, кто сюда пришел, перечитать любимые строки этого автора», — сказала Инна Святенко.